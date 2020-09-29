РИАМО - 29 сен. Депутаты Государственной думы РФ частично переведены на дистанционную работу, передает kp.ru.

Как отметил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, на сегодняшний день 18 депутатов находятся в больницах из-за заражения коронавирусом.

«Заболевание перенесли уже 60 человек», — говорится в сообщении.

По России за минувшие сутки выявили 8 232 случая Covid-19. За сутки также подтверждено 160 смертельных исходов, вылечились 6 479 человек.

Всего на территории РФ с начала пандемии зарегистрировано 1 167 805 случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.