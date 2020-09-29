РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 сен. Волонтеры подмосковного Подольска отправили посылку с теплой одеждой беженцам из Донбасса в Воронежскую область, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Весной волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогали семье Кучеренко – беженцев из Донбасса. Нина и Руслан долго скитались в Подольске по добрым людям и съемным квартирам. С большим трудом им удалось добиться российских документов и гражданства. Единственный источник средств – пособие по инвалидности Руслана.

«Наконец у семьи появилась возможность получить временную прописку в Воронежской области. Недавно узнали, что им приходится непросто на новом месте. Теперь, к счастью, есть две пенсии, но съемная квартира стоит немалых денег. Еще и приютили у себя родственницу, приехавшую из Донбасса. А работу пока найти не получается. От волонтерского движения им были направлены в Воронежскую область денежный перевод и две посылки с теплой одеждой и обувью», – говорится в сообщении.