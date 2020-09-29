РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В городском округе Мытищи 2 октября проведут тренировку по гражданской обороне с включением электросирен, сообщается на сайте администрации горокруга.

«2 октября в городском округе Мытищи будет проведена тренировка по гражданской обороне. В ходе тренировки возможно включение электросирен и перехват теле- и радиовещания для передачи специальных сообщений», - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие и общественный порядок.