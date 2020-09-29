РИАМО - 29 сен. Москвичам больше не потребуется предоставлять данные о наличии инвалидности для получения мер поддержки, соответствующие изменения внесли в правовые акты города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Постановление правительства столицы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин.

«Ранее от инвалидов требовались справки для получения мер социальной поддержки по оплате телефонной связи, оформления денежных выплат семьям с детьми и доплат к пенсиям, обеспечения техническими средствами реабилитации и многих других», — говорится в сообщении.

Подтверждать статус теперь будут в электронной форме через государственную информационную систему «Федеральный реестр инвалидов».