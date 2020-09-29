РИАМО - 29 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главам городских округов о незамедлительном решении проблем на местах, которые могут привести к травмированию людей.

В ходе совещания губернатора с зампредами областного правительства и муниципальными главами во вторник глава Пушкинского округа Михаил Перцев рассказал о несчастном случае с мальчиком, который упал в открытый люк. По словам Перцева, люк открылся в результате провала асфальта, на которое местные власти не отреагировали вовремя. Сейчас провал устранен, люк закрыт.

«Я прошу вас на будущее не доводить ситуацию (до несчастного случая - ред.). Безопасность - это наш приоритет. Вы персонально должны были грудью закрыть этот люк. Обращаю внимание на своевременность устранения обращений, которые могут повлечь угрозу здоровью», - сказал Воробьев.

Он также обратил внимание Перцева на работу со службами, которые отвечают за состояние участка, где произошел несчастный случай.