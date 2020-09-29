РИАМО - 29 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главам городских округов о незамедлительном решении проблем на местах, которые могут привести к травмированию людей.
В ходе совещания губернатора с зампредами областного правительства и муниципальными главами во вторник глава Пушкинского округа Михаил Перцев рассказал о несчастном случае с мальчиком, который упал в открытый люк. По словам Перцева, люк открылся в результате провала асфальта, на которое местные власти не отреагировали вовремя. Сейчас провал устранен, люк закрыт.
Он также обратил внимание Перцева на работу со службами, которые отвечают за состояние участка, где произошел несчастный случай.
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