РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 сен. Пять нагрудных знаков «Почетный донор России» вручили в отделении переливания крови городской больницы №1 подмосковного Красногорска в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Отделение переливания крови Красногорской больницы №1 в 2020 году вручило 5 нагрудных знаков «Почетный донор России», – говорится в сообщении.

Среди получивших правительственную награду – лаборант Красногорской городской больницы №1 Галина Тетюшина. К званию «Почетный донор России» она шла 25 лет. Первая ее кроводача была после совершеннолетия, когда она пришла работать в КГБ №1.

«Когда устроилась на работу в больницу, я видела, в каком состоянии люди поступают после аварий, и понимала, что им необходимо переливание крови. Мне хотелось помочь, и я решила стать донором. Как все женщины-доноры сдавать кровь по 4 раза в год. Получить награду за 10 лет у меня не получилось: родила троих детей, затем состояние здоровья не позволило из-за перенесенной операции. Когда могла, я всегда сдавала кровь. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и не перестану быть донором крови», – сказала Тетюшина.

Получить нагрудный знак «Почетный донор России» могут доноры, которые сдали 40 раз кровь или 25 раз кровь и 40 – плазму крови. Кроме того, знак вручают тем, кто сдал менее 25 раз кровь и 60 раз плазму крови или 60 и более раз стал донором плазмы.

Затем в отделении переливания крови необходимо заполнить заявление. А через несколько месяцев можно получить удостоверение и знак «Почетный донор России».

«Обладатели этого звания имеют право на ежегодную денежную выплату, бесплатный проезд в общественном транспорте. Также в субъектах Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные льготы и выплаты», – отмечается в материале.

Сделать первый шаг к званию «Почетный донор России» можно в Красногорской городской больнице №1.

«Если вам есть 18 лет и нет хронических заболеваний, с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 можно подойти в отделение переливания крови и стать донором. За кроводачу выдается справка на два дня для освобождения от работы, а также 727 рублей 35 копеек», – добавляется в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт. Отделение переливания крови расположено по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефон для справок: 8(495)563-15-01.