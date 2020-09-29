РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В городском округе Мытищи на ярмарке «Дары осени» в минувшие выходные, 26 и 27 сентября, продали 1,5 тысячи килограммов фруктов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

На ярмарке были представлены фрукты и овощи Краснодарского края, Подмосковья, Белоруссии, Азербайджана, а также качественные продукты питания: мясная, рыбная и молочная продукция, в том числе широкий ассортимент сыров, замороженных полуфабрикатов, меда, сухофруктов и кондитерских изделий.

«Фруктов продали 1500 килограммов, чаще всего покупатели выбирали яблоки, виноград и гранаты. Колбасы, колбасных изделий и мясных деликатесов было куплено 1436 килограммов, меда – 1500 килограммов, рыбной продукции и рыбных деликатесов 1588 килограммов», - говорится в сообщении.

Особенно популярны в эти выходные были арбузы, продано 36 тонн, а это на 26 тонн больше, чем в прошлые выходные.

«Особым спросом пользовались товары народных промыслов, садовый инвентарь и изделия для консервации сельскохозяйственной продукции, всего товаров этой категории было продано более 1 тысячи штук», - отмечается в сообщении.

Вниманию посетителей был представлен широкий ассортимент товаров народного потребления: осенняя коллекция одежды и обуви для всей семьи, домашний текстиль, кухонные принадлежности, кожгалантерея, товары народного творчества.