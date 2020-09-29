РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. Во вторник жители городского округа Мытищи могут бесплатно сделать прививку от гриппа возле торгово-развлекательных центров «Фрегат», «Красный кит», 4Daily, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинская городская клиническая больница вывела три дополнительных мобильных комплекса для проведения вакцинации горожан от гриппа.

«Сегодня, 29 сентября, до 19:00 они работают у торгово-развлекательных центров «Фрегат», «Красный кит», 4Daily. У 4Daily прием ведет врач общей практики Александр Метлош», - говорится в сообщении.

Также в деревне Беляниново функционирует мобильный центр здоровья поликлиники №2, где можно пройти скрининг и поставить прививку от гриппа. Прием ведет врач общей практики Сергей Лоиков.