РИАМО - 29 сен. Большую четырехэтажную школу на 2,1тысячи мест построят в Рассказовке в новой Москве, в здании будет три корпуса, которые объединят центральным ядром, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Такая организация позволяет всем ученикам чувствовать себя комфортнее. В школе будут и младшие, и средние со старшими классы, поэтому их функциональное разделение – довольно важный аспект», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасад оформят в двух цветах – белом и коричневом. Площадь здания составит более 30 тысяч квадратных метров, в нем разместятся общешкольные и спортивно-оздоровительные помещения, а также помещения средней, старшей и младшей школ.

Специализированные кабинеты оснастят лабораториями, некоторые из помещений можно будет переоборудовать в мастерские.

Прилегающую территорию благоустроят, на ней организуют беговые дорожки, футбольное поле и универсальную спортивную площадку.