РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Школы подмосковного Красногорска продолжают работать в плановом режиме с соблюдением всех эпиднорм, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник управления образования горокруга Наталья Тимошина.

«Школы округа продолжают работать в плановом режиме, на сегодняшний день речи о дополнительных каникулах или переходе на дистанционное обучение не идет», - сообщила Тимошина.

Она добавила, что во всех образовательных организациях округа соблюдают эпиднормы.