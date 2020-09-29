РИАМО – 29 сен. Согласован проект дома по программе реновации в районе Фили-Давыдково Москвы, здание возведут по адресу: улица Олеко Дундича, владение 31/35, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках проекта будет построен многоквартирный жилой дом П-образной формы с пешеходной аркой. Дом будет иметь шесть секций переменной этажности – от 12 до 14 этажей. Также запроектированы одноуровневая подземная автостоянка и нежилые помещения общественного назначения на первом этаже», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Всего в доме разместится 349 квартир, среди них – 236 двухкомнатных, 72 однокомнатных и 41 трехкомнатная. При этом 11 квартир различной конфигурации будут приспособлены для маломобильных жильцов.

Придомовая территория будет благоустроена. Здесь обустроят проезды и тротуары, создадут пешеходные зоны, замощенные плиткой. Также предусмотрено создание площадок для отдыха и занятий спортом. Будет проведено комплексное озеленение, установлено современное освещение.