РИАМО – 29 сен. За минувшие сутки в столице выявили 2,3 тысячи новых случаев коронавируса, за последние две недели в Москве темп прироста новых случаев Covid-19 составил 0,45%, сообщает оперштаб Москвы.

В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. При этом в городе растет число госпитализаций. Так, за сутки в больницы поступило 969 человек.

«37,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 14,9% – от 66 до 79 лет, еще 5,6% – старше 80 лет. Также 14,1% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Пациенты с коронавирусом, а также те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

Рост числа новых случаев коронавируса отмечается по всему миру. Однако в Москве на сегодня цифры в три раза ниже, чем были на пике пандемии. Для сравнения, в Лондоне сентябрьские показатели вернулись на уровень апрельских, а в Каталонии в сентябре зарегистрировали самое высокое суточное число случаев коронавируса за все время пандемии.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.