РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Бронзовым призером первенства Московской области по фехтованию на рапирах стал житель Люберец Даниил Бирюков, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета администрации округа.

«Выступление воспитанника отделения фехтования люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва Даниила Бирюкова стало одним из лучших на областном первенстве. Бронзовая медаль - это очень достойный результат! Желаем спортсмену новых побед!» - отмечается в сообщении.

Соревнования прошли среди юношей не старше 24 лет в Одинцове в минувшие выходные.