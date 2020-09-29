РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольской городской клинической больнице №3 в микрорайоне Шепчинки открыли два дополнительных кабинета неотложной помощи и один процедурный в отдельном крыле здания для приема больных с признаками простудных заболеваний, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

«В Подольской городской клинической больнице №3 у главного входа слишком маленький холл для ожидания, и некоторые пациенты предпочитали находиться вне здания. Наступает холодное время года, и мы открыли в левом крыле здания два дополнительных кабинета неотложной помощи и один процедурный для приема больных с признаками простудных заболеваний», - сказала Черногорова.

По ее словам, это поможет разделить поток пациентов. Черногорова лично проверяет, чтобы у входа не создавалась очередь. У входа всех встречают дежурные администраторы и направляют в нужные кабинеты. У пациентов сразу берут кровь на антитела, если это необходимо, и им делают мазки.