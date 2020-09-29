РИАМО - 29 сен. Наибольшее число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящий момент происходит в Краснознаменске, Одинцове, Волоколамске, Сергиевом Посаде и Шатуре, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Уровень госпитализаций на прошлой неделе (увеличился - ред. ) на 48%. Есть территории, где госпитализация превышает среднеобластные показатели в два раза. Это Краснознаменск, Одинцово, Волоколамск, Сергиев Посад и Шатура», — сказала Стригункова.

Она отметила, что в этих муниципалитетах необходимо усилить контроль за масочным режимом в общественных местах и в транспорте.

Также нужно обратить внимание на соблюдение требований Роспотребнадзора по санитарной безопасности на местных предприятиях, заключила министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дополнительные койки для больных с коронавирусом начали разворачивать на территории региона. При этом школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.