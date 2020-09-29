РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Полицейские подмосковного Подольска посадили 10 елей у здания УМВД в округе в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Полицейские УМВД России по городскому округу Подольск совместно с представителем общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским присоединились к экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».

«На прилегающей территории к зданию УМВД сотрудниками полиции и представителем общественности было высажено 10 елей. В завершение экологической акции были сделаны памятные фотографии», - говорится в сообщении.

Цель мероприятия заключается в привлечении внимания общественности к проблемам экологии, а также в формировании у населения бережного отношения к природе.