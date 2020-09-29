РИАМО - 29 сен. Главы муниципалитетов должны подставить плечо врачам Подмосковья в период роста числа инфекционных заболеваний, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Очень важно главным врачам сейчас плечо подставить. У них опять начинается эта осенняя пора, это во-первых. Еще не дай Бог ковидная вот эта вся история. Им реально тяжело. И мы просто должны быть рядом, должны быть вместе. Поэтому прошу всех, сделайте звонок, уделить внимание, позаботиться», - сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что всем врачам необходима поддержка, так как ситуация сложная.
Губернатор также обратил внимание региональных властей на необходимость спокойно и терпеливо отвечать на все обращения простых жителей, потому что у каждого периода есть свои точки напряжения.
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