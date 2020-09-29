«Очень важно главным врачам сейчас плечо подставить. У них опять начинается эта осенняя пора, это во-первых. Еще не дай Бог ковидная вот эта вся история. Им реально тяжело. И мы просто должны быть рядом, должны быть вместе. Поэтому прошу всех, сделайте звонок, уделить внимание, позаботиться», - сказал Воробьев.