РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в краже телевизора из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дома на улице Урожайной похищен телевизор. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении задержан ранее судимый местный житель 42 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан.