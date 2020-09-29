РИАМО - 29 сен. Более миллиона жителей Подмосковья уже сделали прививку от гриппа, активная работа по вакцинации в регионе будет продолжена, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы ведем вакцинацию от гриппа, уже более миллиона человек привито. Эту работу надо продолжать», — сказал Воробьев.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, общий план по вакцинации населения от гриппа на текущий момент выполнен на 26%.

«Провакцинированы 1,1 миллиона человек, <…> (включая - ред.) 330 тысяч детей всех возрастов», — отметила Стригункова.

Она подчеркнула, что наибольший охват по вакцинации — среди медицинских работников и педагогов. План по жителям старшего возраста выполнен на 130%.

«За прошедшую неделю направлено около миллиона персональных приглашений. Увеличено количество сотрудников колл-центра», — заключила министр.

В Московской области сделать прививку можно как в региональных поликлиниках, так и в мобильных комплексах. В Подмосковье от гриппа прививают современными российскими препаратами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».