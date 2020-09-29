РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 сен. Рабочие Подольского комбината благоустройства высадят более 300 тысяч луковиц тюльпанов на клумбах округа в октябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Подольске продолжается комплексная работа по благоустройству и озеленению городских улиц, скверов и парков. Ежегодно в конце сентября – начале октября специалисты Подольского комбината благоустройства высаживают на клумбах города луковицы тюльпанов.

«Все любят весну за красивое цветение первоцветов, о которых следует позаботиться осенью. Это удачное время для высадки луковиц тюльпанов в открытый грунт, именно от сроков посадки зависит их красота и сроки цветения весной. На территории округа высадят более 300 тысяч луковиц в октябре», – сказал директор Подольского комбината благоустройства Максим Митрохин.

Традиционные цветники будут радовать жителей и гостей Подольска в сквере Поколений, бульваре Льва Толстого, на пешеходной зоне вдоль улицы Кирова, бульваре Юности.

«Мы высадим луковицы сортов тюльпанов белого, желтого, красного цвета. В данный момент сотрудники комбината благоустройства готовят клумбы к посадке – очищают их от мусора, удаляют сухую растительность», – пояснил Митрохин.