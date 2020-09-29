РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Движение транспорта ограничили на 10 дней на участках улицы Дачной в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 29 сентября на автомобильной дороге «поселок Нахабино, улица Дачная» будет ограничено движение транспорта на отдельных участках с организацией временного маршрута объезда», - говорится в сообщении.

Данные меры обусловлены проведением работ по капитальному ремонту высоковольтных линий 0,4 киловольта от ТП-121.

«Ограничения продлятся 10 дней», - заключается в материале.