РИАМО - 29 сен. В Одинцове планируют торжественно открыть новую поликлинику через семь-десять дней, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

«Готовимся к открытию через неделю, через десять дней. Она (больница – ред.) она у нас функционирует. Идет просто монтаж мебели. Это не влияет на работу узких специалистов и не мешает посещать нашим жителям», - сказал Иванов.

По его словам, в медучреждении готовятся к торжественному открытию.

Он добавил, что в Одинцове подготовлена 881 инфекционная койка: 598 уже заняты, 283 свободны.