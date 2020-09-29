РИАМО - 29 сен. В больницах после обрушения металлического перехода на складе компании FM Logistic в Ступине остаются 33 пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести, заявила глава городского округа Ступино Вера Назарова.
«У нас в больнице остается 27 человек средней тяжести. Все тяжелые больные переправлены в медицинские учреждения первого уровня, их шесть человек», — заявила Назарова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, он лично следит за ситуацией.
«Вы (Назарова - ред.), пожалуйста, меня информируйте (по ЧП - ред.)», — заключил Воробьев.
Утром 27 сентября на складе FM Logistic в Ступине обрушился металлический переход высотой 4 метра и длиной 35 метров. В результате ЧП пострадали 54 гражданина Киргизии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Компания обязалась обеспечить необходимой медицинской помощью всех пострадавших, включая их реабилитацию. Сотрудникам также будет выплачена материальная помощь.
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