РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. Утвержден итоговый список комплексного благоустройства дворов подмосковного Щелкова на следующий год, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В план попали дворы, которые ранее были включены на 2020 год, но в связи с перераспределением бюджетных средств перечень был скорректирован.

«Чтобы двор был включен в программу, необходимо написать обращение на сайте администрации. Дворы, которые наберут большее количество заявок, будут включены в список для голосования на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

На данный момент список попали дворы: 1-ый Советский переулок, дом №21, Комсомольская, дом №4, Беляева, дома №№20, 22, 24 и Беляева, дома №№18,16, улица 8 Марта, дом №18, Бахчиванджи, дом №11, Космодемьянская, дома №№21, 23, Жуковского, дома №№4, 5, а также площадка между домами на улицах Сиреневая, №№22, 22А, 22Б и Полевая №16А.

Кроме того в поселке Загорянский благоустроят двор на улице Карла Маркса, дом №28, в поселке Монино - на улице Алксниса, дома №№28, 34, 36 и Алксниса, дома №№38, 40, 42, в поселке Краснознаменский - двор у домов №№4, 6, 8, 9, 10, в деревня Оболдино - на улице Лесной, дом №2.