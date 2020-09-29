РИАМО - 29 сен. Эпидемиологическая ситуация в подмосковных школах в настоящее время не является критической, сообщила во вторник глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова.

«Я по школам какой-то критической ситуации не вижу», - сказала Микаилова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил Микаиловой провести мониторинг эпидситуации в школах.

«Жители задают вопросы. Мы посмотрим все внимательно и проинформируем», - сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что всех подмосковных школьников пока не планируют переводить на дистанционное обучение, а ситуацию с распространением коронавируса в Подмосковье анализируют.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, если в каком-то классе выявляется ребенок с подтвержденным Covid-19, то этот класс переводится на дистанционное обучение на две недели. В дальнейшем ученики пройдут дополнительный медосмотр. Школа продолжит работать.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Московской области выявили 73 171 случай заболевания.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.