РИАМО - 29 сен. В отчете Счетной палаты назвали ситуацию с отходами в Российской Федерации неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, свыше 90% мусора все еще отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов, пишет газета «Коммерсант».

Провести ликвидацию всех свалок в пределах городов не удастся. Даже с успешной реализацией проекта «Чистая страна» получится рекультивировать и ликвидировать лишь 191 свалку, а Росприроднадзор сообщил, что к моменту начала реализации национального проекта «Экология» в регионах было 8323 свалки, 916 из которых располагались на территории городских округов.

«Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года», – говорится в сообщении.

Многие регионы не могут создать новые мусорные полигоны, а у 11 регионов России мест на легальных свалках хватит менее чем на год.​