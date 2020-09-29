Хотя эпоха 90-х давно прошла, люди, включающие музыку на полную громкость в авто, а еще сериалы, ролики и сториз без наушников, – никуда не пропали. В этом году Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) предложила запретить прослушивание музыки и просмотр видео в общественном транспорте без наушников. По статистике, такое поведение злит 94% граждан. Горе-меломанов можно встретить в метро, автобусе, на улице и во дворе собственного дома. Москвичи рассказали РИАМО, почему их это бесит, и как они пытаются с этим бороться.

Мода из 90-х

Арсений, 50 лет:

«Главная проблема – это автовладельцы, которые считают нужным просветить каждого прохожего насчет своих музыкальных вкусов.

Это явление из 90-ых просто выводит из себя. Тогда была мода засунуть в багажник колонки и стоять под окнами с пивом.

Неоднократно замечаю подобное у себя во дворе. Музыка грохочет, причем сами «произведения», на мой взгляд, отвратительные. Много мата, мало смысла.

У меня квартира на седьмом этаже. Однажды приехал один такой товарищ. Припарковался, открыл окна и врубил на полную громкость какой-то рэп. Я слышал каждое слово, словно колонки находились у меня дома. Длилось это полчаса. В итоге я вышел во двор и устроил разборки. Водителем оказался молодой парень.

На мой вопрос, зачем вообще так поступать, он ответил, что «просто отдыхает».

Тогда я пригрозил, что, если это не прекратится, я приглашу присоединиться к его отдыху полицию.

Такие уникумы сейчас повсюду. Те же молодые понторезы, которые накупят дорогих машин и думают, что им все можно. Такие любят носиться с открытыми окнами, выкрутив регулятор громкости на максимум.

Как до них не доходит, что окружающих это нервирует?».

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Тупой контент

Татьяна, 19 лет:

«Больше всего меня раздражают люди, смотрящие видео в электричках и демонстрирующие всему честному народу свои плейлисты.

Пока едешь до своей станции – успеваешь прослушать десяток объявлений от торговцев и бардов с гитарами вместо музыкальной паузы, а тут еще это.

Я вынуждена погружаться в российские сериалы на пару с домохозяйкой или в тупой контент на YouTube с каким-то школьником, потому что они не умеют пользоваться наушниками.

Обычно я пересаживаюсь в другой вагон, чтобы избежать конфликта, но иногда все места заняты, или просто нет сил скитаться в поисках чистого сиденья. Порой тянет отчитать таких горе-музыковедов. Но любители вечеринок в вагоне часто оказываются подшофе. Обращаться к ним небезопасно.

Иногда вмешивалась охрана поезда и просто выводила нарушителей. Хорошо бы, если это происходило почаще».

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«Неразумные» с колонками

Андрей, 27 лет:

«Меня удивляют неадекватные школьники с колонками: неужели до них не доходит, что они выглядят не круто, а напыщенно и глупо?

Некоторые тащат в руках сразу по два устройства, из которых на всю улицу гремит электроника или суровый рэп про наркотики, тачки и девушек легкого поведения. Особенно круто, когда меломану лет 10-12. Иногда сборища «неразумных» проходят на спортплощадках или во дворах.

Один раз я был свидетелем, как подростки в спортивных костюмах завалились в KFC и мешали людям обедать. Им несколько раз делали замечание, но те просто отмахивались: «Будем слушать, как захотим, и что вы сделаете?» Вмешался охранник, но они и с ним начали пререкаться. Хорошо, что в итоге забрали заказ и ушли.

Думаю, что родителям стоит объяснять своим чадам, что такое поведение неприемлемо и раздражает окружающих, которые не обязаны подстраиваться под них.

К тому же, это может плохо закончиться. Хотя большинство реагирует с пониманием, мол, такой возраст, желание утвердиться, но мало ли на кого можно нарваться».

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Все равно, что без наушников

Снежана, 33 года:

«Я сама обожаю слушать музыку и без наушников не выхожу из дома, даже в «Пятерочку». Но меня удивляют люди, которые не умеют пользоваться своей же техникой. Неужели человек не понимает, что если включить трек на полную громкость в наушниках, то это все равно, что без них?

Иногда в транспорте я слышу буквально каждое слово, которое играет в ухе у соседа.

На плохую музыку у меня аллергия, поэтому неоднократно приходилось просить людей сделать потише. Причем большинство из них удивляется: «Как так? Ничего же не слышно!».

Некоторым приходится краснеть за пошлые тексты или слезливые баллады от российских поп-певичек.

Поэтому каждый раз после смены наушников я их тестирую дома, чтобы определить максимальную громкость, при которой не «поставлю на уши» случайных попутчиков и прохожих».

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Светлана, 48 лет:

«Когда я бегаю в парке, каждый раз наблюдаю одну и ту же картину, причем что в 10 утра, что в 9 вечера. Велосипедисты и самокатчики, которые прикрепляют к ним колонки и слушают музыку на полной громкости.

Недавно видела, как отец катил в коляске маленького ребенка, и мимо проехал парень, у которого играл тяжелый рок. Ребенок тут же проснулся, начал кричать и плакать.

Мужчина минут 15 пытался его успокоить. Пенсионеры, гуляющие в парке, тоже возмущаются. Их же буквально вынуждают слушать свою музыку те же велосипедисты и компании на лавочках. Подобное можно встретить в разных городских парках и скверах. По мне, это возмутительно!

Не лучше и любители включить музыку в общественном транспорте.

Иногда таких просто хочется убить: ты заперт с ними в закрытом пространстве и никуда не денешься.

Не понимаю, как можно с таким безразличием относиться к другим людям?».