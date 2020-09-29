РИАМО - 29 сен. Полицейские Коломенского городского округа установили и задержали организованную группу лиц, которая в течение шести месяцев продавала безрецептурно на территории округа лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители зафиксировали факт продажи 22 капсул препарата «Тропикамид» местному жителю без соответствующего рецепта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили и при силовой поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в совершении противоправной деятельности. Ими оказались четверо местных жителей, являющихся родственниками – мать, отец и двое сыновей, в возрасте от 31 до 59 лет и женщина в возрасте 39 лет, которая работала провизором в одной из аптек в городском округе Люберцы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Во время обысков полицейские нашли и изъяли более 10 тысяч сильнодействующих веществ «Тропикамид», «Лирика» и «Золдиар», мобильные телефоны, примерно 700 тысяч рублей и блокнот.

«По предварительным данным от незаконной реализации злоумышленники в день получали от 30 до 50 тысяч рублей. Сотрудница аптеки привозила домой своей знакомой сильнодействующие вещества, супруг которой со своими сыновьями незаконно реализовывали товар на территории городского округа», – добавила Петрова.

Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.