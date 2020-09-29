РИАМО - 29 сен. Жители населенных пунктов Внуковское, Сосенское, Десеновское, Рязановское, Московский и Мосрентген новой Москвы получили доступ к порталу «Наш город», теперь они могут сообщать о возникающих городских проблемах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Площадь ТиНАО составляет почти 1,5 тысячи квадратных километров. На этой территории проживает около 300 тысяч человек. Команда «Нашего города» активно работает над расширением территорий, доступных для отправки сообщений по вопросам содержания объектов городского хозяйства», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На сегодняшний день жители Щербинки, Троицка, поселений Марушкинского, Внуковского, Сосенского, Десеновского, Рязановского, Московский и Мосрентген уже могут сообщить на портал о плохом состоянии детских и спортивных площадок, поврежденных дорожных знаках, сломанных светофорах, ямах на дорогах и многом другом.

География «Нашего города» продолжит расширяться. Так, до конца года все жители новой Москвы смогут пользоваться сервисом.

Портал «Наш город» работает с 2011 года. За это время к проекту присоединились более 1,6 миллиона человек и было решено более четырех миллионов городских проблем. Проект позволяет контролировать своевременность и качество выполнения работ по уборке, текущему ремонту и благоустройству городских объектов.

Ежедневно на портал поступает более 2,5 тысячи сообщений, которые проходят через многоуровневую систему обработки. В течение восьми рабочих дней заявитель получает ответ, а после того как ему прислали информацию о решении проблемы, может подтвердить или опровергнуть факт ее устранения.