РИАМО - 29 сен. Панды Жуи и Диндин, обитающие в Московском зоопарке, отнеслись к возвращению гостей после пика пандемии с радостью и интересом, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного зоосада.

«Жуи и Диндин с интересом отнеслись к возвращению посетителей в зоопарк. За время пандемии они стали относиться с большим вниманием к проходящим мимо людям, так что возвращение в зоопарк гостей стало для них приятной новостью», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что приближающиеся холода не пугают панд. Их привычная среда обитания - горы Китая, где нередки морозы, поэтому низкие температуры для них даже предпочтительнее жары.

По словам собеседника агентства, первую зиму в Москве Жуи и Диндин перенесли хорошо - панды свободно выходили в уличные вольеры и при желании возвращались в тепло.

«Однако мы безусловно всегда наблюдаем за состоянием наших питомцев и готовы оказать им помощь, если таковая понадобится», - заключил представитель пресс-службы.

В июле Диндин исполнилось три года, а Жуи - четыре. В Московском зоопарке они живут уже больше года и за это время набрали 20 килограммов.