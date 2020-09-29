РИАМО - 29 сен. В столице с 30 сентября по 2 октября пройдут пять онлайн-вебинаров «Москва. Осень!», посвященных сезонным туристическим предложениям в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва. Осень!» — это интерактивный проект, к участию в котором приглашаются профессионалы сферы туризма. В нем примут участие более десяти спикеров — сотрудники столичного комитета по туризму и ведущих туристических компаний, представители специальных сервисов и проектов», - говорится в сообщении.

Участники встреч обсудят прошедший летний туристический сезон и его итоги. Также будут представлены планы на осень и зиму. Кроме того, участники представят готовые туристические продукты, поделятся предложениями необычных экскурсионных туров в столице.

Отдельный блок онлайн-встреч будет связан с темой детского и семейного туризма. Слушателям расскажут об образовательно-туристическом проекте «Город открытий», который позволяет школьникам из регионов России и других стран изучать Москву, знакомясь с ключевыми индустриями и профессиями будущего.