РИАМО - 29 сен. В столице появился новый сервис для промышленников, позволяющий предпринимателям найти передовые разработки для оптимизации производства или расширить сотрудничество с городскими промышленными предприятиями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня решения для промышленной цифровизации в городе поставляют около 150 компаний. Консолидация всех самых эффективных решений на одном ресурсе в банке технологий позволит предприятиям существенно экономить время при поиске подрядчиков и впоследствии пользоваться технологиями, которые получили положительную оценку экспертов», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Воспользоваться банком технологий можно на сайте агентства промышленного развития Москвы. Доступен поиск по категориям «Аппаратные решения», «Программное обеспечение» и «Компании — интеграторы автоматизированных решений».

«Система не ограничивается каталогом. Любой пользователь может оставить заявку на подбор технологического решения под индивидуальный запрос. Специалисты сформируют пул предложений и расскажут об особенностях каждого из них», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо реестра, в банке технологий есть раздел «Вендорам». Через него компании-поставщики могут подать заявку на включение их продукции и услуг в базу данных.

Одна из компаний, решения которой представлены в банке технологий, разрабатывает, производит и устанавливает шестиосевые роботы-манипуляторы для циклических производственных операций. Одна из ее разработок уже успешно применяется на заводе. Робот подает сырье для технологических процессов и заменяет ручной труд нескольких человек.