РИАМО - 29 сен. Регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11), а также в итоговом сочинении и итоговом собеседовании по русскому языку для учащихся девятых классов стартовала на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно. На участие в ГИА-9 регистрация продлится до 1 марта. Подать заявление можно с любого устройства при возможности подключения к интернету и наличии личного кабинета на портале», — сказал заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Для регистрации на экзамены потребуется воспользоваться услугой «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов». Найти ее можно в разделе «Образование» в каталоге услуг. Участники в возрасте 14 лет и старше могут подать заявление самостоятельно или это могут сделать их родители. Если школьнику не исполнилось 14 лет, заявление подают только родители.

Выпускные экзамены в 2021 году планируется провести в досрочный, основной и дополнительный периоды. Проекты экзаменационных материалов ЕГЭ и ОГЭ предстоящего года традиционно публикуются на сайте Федерального института педагогических измерений.

Изменения в экзаменационных материалах ЕГЭ 2021 года не носят принципиального характера: поменялись модели отдельных заданий по некоторым предметам, а также увеличено время выполнения экзаменационной работы по биологии на 30 минут.