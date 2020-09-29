РИАМО - 29 сен. Жюри международного конкурса в области дизайна A' Design Award & Competition подвело итоги, по результатам конкурса столичная выставка «Город: детали» удостоилась серебряной награды, выставка была представлена в категории «Дизайн мероприятий», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город: детали» — одно из ключевых мероприятий программы мэра и правительства Москвы «Мой район». На выставке, в которой приняли участие производители из 11 стран, показали перспективные проекты скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов, малых архитектурных форм — всего свыше 250 проектов ведущих российских и зарубежных компаний», - говорится в сообщении.

Важной составляющей экспозиции стала площадка для демонстрации современных разработок и инновационных идей в области городского дизайна. Так, были представлены малые архитектурные формы для благоустройства современной городской среды.

Экспонатами на выставке были те самые детали, которые создают комфорт и удобство на столичных улицах: парковые лавочки, столы, качели, светильники, урны, детские игровые комплексы.

A' Design Award & Competition — один из наиболее престижных международных конкурсов в области дизайна, который проводится каждый год. Конкурсантов оценивает профессиональное жюри, награды присуждаются более чем в 100 номинациях по всему миру.