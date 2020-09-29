РИАМО - 29 сен. В Москве и Московской области во вторник будет облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, а в Подмосковье - от 13 до 18 градусов.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в этот день составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 45%.