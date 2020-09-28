РИАМО - 28 сен. Во время тушения пожара на юго-востоке столицы спасли шесть человек, возгорание произошло в многоэтажке на улице Маршала Кожедуба, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Произошел пожар в одной из квартир на 14-м этаже. Спасены шесть человек», — говорится в сообщении.

Одному из людей потребовалась помощь медиков.

В 20:04 пожар ликвидировали на площади семь квадратных метров. Для ликвидации возгорания потребовалось 11 единиц техники.