РИАМО - 28 сен. В городе Видном открывается уникальная усадьба XIX века Тимохово-Салазкино, 3 октября там выступит оркестр, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Под аккомпанемент симфонического оркестра мероприятие начнется с мультконцерта со сказочным названием «Летучий корабль». Попурри из сокровищницы золотой коллекции киностудии «Союзмультфильм» пройдет в концертном зале современного пространства отеля Palmira Garden Hotel & SPA, построенного на территории усадьбы», — говорится в сообщении.

Усадебный комплекс отреставрировали на базе исторических объектов культурного наследия. Он включает в себя семейный ресторан, кафе-кондитерскую, детскую игровую комнату и открытую площадку.

В ближайшее время в главном доме усадьбы начнут работать музей, зал торжеств и ЗАГС. В других зданиях исторического ансамбля расположатся пекарня, творческие мастерские, кинотеатр под открытым небом, кафе «Теплица», зал VR-технологий, детское пространство, мини-зоопарк и океанариум.

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