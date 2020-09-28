РИАМО - 28 сен. Жителей Московской области пригласили побывать в самых таинственных местах региона, среди которых проклятая зона, аномальное место в лесу и заброшенные каменоломни, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«По их сюжетам вполне можно было бы снять пару серий «Секретных материалов». Конечно, никаких документальных подтверждений нет, все держится только на словах очевидцев. Так что верить или нет — решать вам», — говорится в сообщении.

Знакомство с чудесами можно начать со Сьяновских каменоломень. Это — самая крупная известная старинная система в Подмосковье и пятая по величине в России. Здесь добывали известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Сейчас любители острых ощущений приезжают сюда бродить по подземным лабиринтам. Для них есть даже специальная карта с основными достопримечательностями.

Говорят, что около Люберец и Лыткарина есть проклятая дорога, на которой то и дело появляются призраки. Она находится возле деревни Пехорка. По слухам, раньше на этом месте было древнее захоронение XI века, где находили последнее пристанище самоубийцы.

«Теперь водители то и дело замечают на обочинах, а иногда и прямо перед капотом, странных пассажиров — призраков. Здесь часто происходят аварии со смертельным исходом», — отмечается в материале.

А еще в Подмосковье есть свой Бермудский треугольник. Он находится на границе Московской и Владимирской областей, в Мещерских лесах. Оно называется Урочище Шушмор. Одна из тайн этого места — древнее каменное сооружение, аналог английского Стоунхенджа. Якобы на небольшой полянке возвышается полусфера из гладко отесанных камней высотой 3-4 и диаметром около 6 метров. Вокруг нее стоят заросшие мхом остатки каменных столбов с таинственными полустертыми знаками. Если верить легендам, это наш самый близкий мегалит.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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