РИАМО - 28 сен. Банк России продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Бакина отметила, что у жителей старшего возраста останется возможность получать деньги на счета без карт и на сберкнижку.

«Важно подчеркнуть, что для нашего пенсионера сохранится возможность получать пенсии любым способом, каким они привыкли это делать до настоящего времени», — отметила Бакина.​​