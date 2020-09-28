РИАМО - 28 сен. Срок действия разрешения на строительство киноконцертного зала, который возводится в деловом центре «Москва-Сити», продлен до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Киноконцертный зал рассчитан на проведение зрелищных мероприятий, гала-концертов и форумов. Общая площадь 9-этажного здания составит 38,3 тысячи квадратных метров. Вместимость – 4 тысячи мест. Круглый в плане зал будет иметь трансформируемую сценическую часть и разместится под уникальным светопрозрачным куполом», — отмечается в материале.

Также обустроят парковку на 667 машино-мест. Разрешение на строительство у застройщика продлено до 31 декабря 2021 года.

Монолитные работы основного здания и конструкций в зоне примыкания к ТРК «Афимолл» завершены, смонтированы металлоконструкции и остекление купола. Выполняются кровельные, фасадные работы, монтаж лифтов.

Специалисты ЦЭИИС проверят соответствие выполненных фасадных конструкций требованиям технических регламентов и проектной документации.