РИАМО - 28 сен. Одинцовские врачи спасли 98-летнюю пациентку с двусторонней вирусной пневмонией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В результате проведенной диагностики у пациентки выявили критическую степень поражения легких – 55%.

«Женщина длительное время находилась на кислородной поддержке. Помимо 55% поражения легких, у нее было множество сопутствующих заболеваний», - рассказал главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

Он уточнил, что врачам удалось остановить процесс развития вирусной пневмонии.

Пациентку выписали из больницы. Она продолжает лечиться дома.