РИАМО - 28 сен. За неделю посредством Центра управления регионом обработали 9115 обращений, касающихся содержания территорий Подмосковья в чистоте и порядке, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

Наибольшее количество из них касалось уборки газонов, очистки контейнерных площадок и территорий около них, тротуаров и проездов.

«Все эти обращения были отработаны в срок», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По категории «Провести уборку газонов, зеленых насаждений от мусора» решено за неделю 884 проблемы. Наибольшее количество — в городских округах Люберцы, Балашиха, Сергиево-Посадский. По категории «Очистить контейнерную площадку и прилегающую территорию» ЦУР помог решить 655 проблем. Наибольшее количество — в Раменском городском округе, Люберцах и Красногорске.

По нарушениям, касающимся категории «Очистить тротуар, проезд, пешеходную дорожку от загрязнений и смета» за неделю ЦУР помог решить 507 проблем. Наибольшее количество — в Раменском, Люберцах, Щелкове.