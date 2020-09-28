РИАМО - 28 сен. Жителям Московской области рекомендовали пересмотреть свои пищевые привычки и перевести их с летнего на осенний режим, говорится в сообщении пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

«Осенью в рационе человека должно быть как можно больше витаминов, которые помогут повысить защитные силы организма и защитят в борьбе с простудными заболеваниями», — говорится в сообщении.

Во-первых, нужно организовать сбалансированное питание. Это поможет получать достаточное количество витаминов и минералов и не впасть в депрессию.

Во-вторых, в свой рацион рекомендуется включить овощи. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, обладают противовирусным, противовоспалительным и антисептическим действием. В-третьих, не будет лишним добавить к приемам пищи побольше молочной продукции.

«Молоко, кефир, варенец, простокваша, творог, сыр, натуральный йогурт — это вкусно, питательно и полезно. Кисломолочная продукция также очень важна для здоровья кишечника», — отмечается в сообщении.

В-четвертых, нужно начать контролировать потребление жирной пищи. В холодное время года и при понижении температуры организм включает свою способность откладывать жир на трудные времена. Поэтому с высококалорийной пищей лучше повременить.

В-пятых, сладостям тоже лучше поискать полезную альтернативу. Речь идет о сухофруктах и меде — эти продукты лучше есть в первой половине дня. Режим питания нужно соблюдать тщательнее. В него обязательно нужно включить полезные перекусы.

«Пусть это будут овощи, творог, йогурт, горсть орешков, а не шоколадные батончики и прочие простые углеводы», — поясняется в материале.

В заключение специалисты посоветовали быть активнее: лениться и оставаться дома точно не нужно.