РИАМО - 28 сен. На улице Ленина в подмосковном Орехово-Зуеве, в рамках работы по ликвидации недостроев, снесли два аварийных здания, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Объекты бесхозные, долгое время не эксплуатировались, находились в аварийном состоянии, ранее предназначались для обслуживания корпусов Морозовских фабрик, расположенных вдоль реки Клязьмы. В связи с планами по благоустройству участка набережной было принято решение о ликвидации данных построек», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Благоустройство пешеходной зоны в прибрежной черте Клязьмы, в том числе на месте снесенных построек, в городе ведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

Почти за три года на территории Орехово-Зуевского городского округа выявили 113 объектов незавершенного строительства. Из них 24 объекта самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 53 объекта. Это составляет 47% от общего количества.