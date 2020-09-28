РИАМО - 28 сен. Компания FM Logistic, на складе которой в подмосковном Ступине обрушился переход, выплатит 160 сотрудникам, которые были на смене 27 сентября, по 50 тысяч рублей материальной помощи, сообщается на сайте посольства Киргизии в России.

Сотрудник посольства провел переговоры с руководством компании, в частности, с директором по персоналу и коммуникации Марией Шиповаловой по вопросу оказания медицинской и материальной помощи.

«Всем 160 сотрудникам, вышедшим на смену, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей (8 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.

Также компания обязуется обеспечить необходимой медицинской помощью, включая реабилитацию всех пострадавших, через российскую страховую компанию «Альфа».

Кроме того, компания оплатит перелеты из Киргизии в Москву родственникам всех тяжело пострадавших граждан.

От компании получено соответствующее гарантийное письмо.

Утром 27 сентября на складе FM Logistic в Ступине обрушился металлический переход высотой 4 метра и длиной 35 метров. В результате пострадали 54 человека, граждане Киргизии. В настоящее время 32 человека находятся в больницах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим работникам.​