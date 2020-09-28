РИАМО - 28 сен. Московская область стала лауреатом премии «Росинфра» номинации «ГЧП-ориентированный регион», награду вручили министру инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерине Зиновьевой, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Государственно-частное партнерство по-прежнему остается востребованным форматом среди инвесторов. С начала этого года Московская область заключила 5 новых соглашений ГЧП на сумму более 103 миллиардов рублей. Еще три частные концессионные инициативы находятся на рассмотрении. Всего в проработке Мининвеста около 30 проектов ГЧП», — сказал Зиновьева.

Министр отметила новый проект – концессионное соглашение по строительству платной автодороги «Солнцево - Железнодорожный», которое является одним из крупнейших в ЦФО.

«Помимо того, что дорога станет дополнительной транспортной артерией между населенными пунктами юга и юго-востока Подмосковья, она также повысит транспортную доступность аэропорта Домодедово», — подчеркнула министр.

На данный момент в Подмосковье действует 38 соглашений ГЧП на 180 млрд рублей. В транспортной сфере реализуется больше всего проектов.

С 2016 года регион становится лауреатом премии «Росинфра», в 2017 Московская область победила в двух номинациях. Всего область завоевала 7 премий.