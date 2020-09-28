РИАМО - 28 сен. Жителям Московской области посоветовали почаще употреблять сезонные фрукты и овощи, они являются важными источниками витаминов, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

«Самый полезный для иммунитета овощ — это чеснок. Он содержит калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла. Чеснок относительно калорийный продукт — в 100 граммах содержится 149 ккал», - говорится в сообщении.

Также в число главных носителей витаминов осени попали петрушка, лук, тыква и лимон. В луке, к примеру, содержится очень много витамина С. Осенью врачи рекомендуют съедать хотя бы половину сырой луковицы в день.

В тыкве же содержится широкий спектр витаминов А, С, В, В2, Е, РР, бета-каротина в ней в пять раз больше, чем в моркови.

Лимон же является одним из самых ценных по части полезных веществ.

«Его кожура богата флавоноидами, эфирными маслами, пектиновыми соединениями, пищевыми волокнами, гликозидами и фитонцидами. Мякоть лимона — это настоящая витаминная батарейка», - говорится в сообщении.

Из сладкого эксперты отмечают мед. Он оказывает бактерицидное воздействие и снимает воспалительные процессы. Оптимальная доза для взрослого человека — две столовые ложки меда каждый день.