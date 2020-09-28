РИАМО - 28 сен. В Муранове Пушкинского округа прошло практическое занятие сотрудников и военнослужащих спецподразделений центрального округа Росгвардии по беспарашютному десантированию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Навыки одного из самых сложных элементов специальной подготовки отрабатывали военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Пересвет» и сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Главных управлений Росгвардии по Москве и Московской области», - говорится в сообщении.

Бойцы тренировались при зависании воздушного судна на различных высотах. Сотрудники совершали высадку из вертолета Ми-8 двумя способами – с помощью спускового каната и специального альпинистского снаряжения.

Во время занятий росгвардейцы также нарабатывали опыт взаимодействия между экипажем вертолета и выпускающим инструктором.