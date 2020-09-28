РИАМО - 28 сен. В Главном управлении Государственного строительного надзора подвели итоги работы с новыми обращениями, с 17 по 23 сентября специалисты ответили на 185 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 50 вопросов - с портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Самыми активными на прошлой неделе стали жители Королева, Люберец, Мытищ и Подольска», - отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Количество обращений снизилось по сравнению с предыдущим периодом на 18.

В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства, информирования о процессе строительства, исполнения обязательств по ДДУ и содержания строительной площадки.