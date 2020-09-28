РИАМО - 28 сен. На двух подмосковных стадионах в Одинцове и Ивантеевке летом закончили реконструкцию, объекты открыли для массового посещения с осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Недавно мы завершили работы по реконструкции двух знаковых объектов спорта для Московской области. Центральный стадион в Одинцове и стадион «Труд» в Ивантеевке крайне востребованы у местных жителей и стали одними из главных центров развития спорта в своих муниципалитетах», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что объекты заметно преобразились и получили новое оснащение. Первыми все новшества оценили члены сборных команд и воспитанники спортшкол. Он возобновили тренировки летом.

«С осени стадионы открыли свои двери для спортсменов-любителей. Теперь эти сооружения способны предоставлять свои услуги на качественно новом уровне, что сделает занятия спортом в этих округах для населения еще более привлекательными», — добавил Терюшков.

Центральный стадион города Одинцово проходил реконструкцию с 2017 года. Обновленное сооружение получило футбольное поле 105 на 68 метров, трибуны на 2,5 тысячи мест с подтрибунными помещениями, легкоатлетический кластер, состоящий из секторов для прыжков в длину и в высоту и беговых дорожек.

Стадион в Ивантеевке получил такое же футбольное поле, мачты освещения, шесть беговых дорожек, трибуны на 499 мест, спортивный зал и универсальную спортивную площадку.